Konya, Dramatik Bir Galibiyet Aldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 31-30 yendi.
Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısı, Köyceğiz Belediyespor'un 15-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Konuk ekip, ikinci devre 24-20'lik skor üstünlüğünü yakalasa da avantajını koruyamadı.
Ev sahibi Konya Büyükşehir Belediyespor, son dakikada bulduğu iki golle sahadan 31-30 galip ayrıldı.
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