Konya, Dramatik Bir Galibiyet Aldı - Son Dakika
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Spor

Konya, Dramatik Bir Galibiyet Aldı

Konya, son dakikada bulduğu gollerle Köyceğiz'i 31-30 mağlup etti.

14.10.2024 20:17
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 31-30 yendi.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısı, Köyceğiz Belediyespor'un 15-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konuk ekip, ikinci devre 24-20'lik skor üstünlüğünü yakalasa da avantajını koruyamadı.

Ev sahibi Konya Büyükşehir Belediyespor, son dakikada bulduğu iki golle sahadan 31-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konya, Dramatik Bir Galibiyet Aldı - Son Dakika

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