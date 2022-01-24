Konyaaltı kış spor okuluna başvurular başladı

Konyaaltı Belediyesi kış spor kurslarında 2'nci dönem futbol ve tenis kursları başvuruları başladı.

Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan futbol ve tenis kurslarına başvurular, online olarak alınmaya başlandı. Futbol, tenis çocuk ve tenis yetişkin olmak üzere 2 branşta açılacak 3 kursta, uzman eğitmenler ücretsiz eğitim verecek. Kursa katılmak isteyenler 28 Ocak'a kadar Konyaaltı Belediyesi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak sportif ve kültürel kurslara çok önem verdiklerini söyledi. Özellikle çocuklar ve gençler için spor kurslarını her dönem düzenlediklerini belirten Başkan Esen, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sporla uğraşmasını değerli buluyorum. Spor ve sanatla uğraşan bireylerin geleceğe daha emin adımlarla hazırlandığını düşünüyorum. Akademik araştırmalarda da bu tür kurslara gidenlerin sosyal hayatta çok daha başarılı olduğu ortaya koyan çalışmalar var. Kış ve pandemi nedeniyle kışın tenis ve futbol ile sınırlı tuttuğumuz kursları, yaz mevsiminde çok daha çeşitlendireceğiz" dedi. Başkan Esen, kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Spor İşleri Müdürlüğü'nün telefon numarasından detaylı bilgi alabileceğini belirtti. - ANTALYA