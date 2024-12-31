Konyaspor\'da Olağanüstü Kongre Tarihi Belirlendi

Spor

KONYASPOR yönetimi, 15 Ocak Çarşamba günü olağanüstü kongre yapılmasını kararını aldı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda yönetim kurulu üyeleri, 15 Ocak günü olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verdi. Yeni başkan ve yönetim kurulunun seçilmesinin yanı sıra kongrenin gündeminde bütçe ve tüzük tadilatı, taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi gibi konular yer alacak.

15 Ocak Çarşamba günü yeterli sayıda delege katılmazsa, kongre 22 Ocak 2025 Çarşamba günü katılıma bakılmaksızın aynı yer ve saatte yapılacak.