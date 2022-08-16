Konyaspor, Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
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Konyaspor, Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu

16.08.2022 11:12
Konyaspor, Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe maçının İstanbul'da oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, stat zeminin bozulması nedeniyle Başakşehir maçını Eskişehir'de oynamıştı. Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına konuk olacak Konyaspor, 4.hafta da Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeşil-beyazlılar iç sahadaki Fenerbahçe maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı. Konyaspor Yönetimi, Fenerbahçe ile ilk maçı İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise Konya'da oynamak için çalışmalara başladı.

"FİKSTÜR DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Başakşehir, erteleme talebimizi kabul etmedi. Fenerbahçe maçı için TFF'den fikstür değişikliği istedik. İlk maçın İstanbul'da ikinci maçın Konya'da olmasını istedik. TFF henüz cevap vermedi. 15 günlük süre var" dedi.

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