Konyaspor, Göztepe'ye Yenildi - Son Dakika
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Konyaspor, Göztepe'ye Yenildi

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Göztepe maçında en az 1 puanı hak ettiklerini açıkladı.

10.11.2024 17:24
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Göztepe karşısında oynadıkları oyunla sahadan en az 1 puanla ayrılmayı hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe maçına çok hazırlandıklarını vurgulayan Uçar, "Göztepe takımını iyi analiz ettiğimizi düşündüğüm. İyi hazırlandığımız, düşündüğümüz şeylerin dışında da çok fazla şeyin cereyan etmediği bir oyun oldu. Onlar iç sahada kendi seyircisi önünde çok coşkulu, agresif özellikle ikili mücadeleleri kazanıp sonrasında pozisyon üreten, girdiği çoğu pozisyona duran toplarla ulaşan ama iç sahada bugüne kadar hiç kaybetmemiş. Güçlü oyunlar olduğunu biliyorduk. Bu doğrultuda da hazırlandık. Bütün maçın her bölümünü planlamıştık. 9. dakikada bir kaybettiğimiz merkezde istememize rağmen verdiğimiz pozisyon. Onun dışında baktığımızda ilk yarı çok net verdiğimiz bir pozisyon ben hatırlamıyorum. Bizim bulduğumuz iki tane net geçiş pozisyonu. İki tanesi de sağ olsun hakem arkadaşımız tarafından kesildi. İkinci yarıda aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorduk. Baktığınızda bizim uzatma dakikalarında Keyta ile girdiğimiz pozisyon netliğinde de bir vermediğimiz bir ikinci yarı oldu. Uzaktan şutlar var. Bir tane kornerden kafa var. Bir iki şut var ama genel anlamda rakibi durdurmayı becerebildiğimiz bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Biz 70'ten sonraki değişiklikleri kazanmak uğruna yaptık. Bence en az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum ama alamadık. Bundan dolayı oyuncularımı canı gönülden kutluyorum ortaya koyduğum mücadeleden dolayı. Ama futbol bazen hatalar oyunu. 90+5'te yaptığımız bireysel bir hata. Bizim bugün buradan mutsuz, üzüntülü ayrılmamıza sebebiyet verdi. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Yani bu kadar mücadelenin hakkı en azından bir puan olması lazımdı. Göztepe kulübünü tebrik ediyorum oyuncularını ve Stoilov hocayı. Başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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