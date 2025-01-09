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Konyaspor Kupada Kazandı

Konyaspor, Çorum FK'yi 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü maçı galibiyetle tamamladı.

09.01.2025 19:16
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Ahlatcı Çorum FK'yı deplasmanda 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Kupada dördüncü maçımız, gol yemeden devam ediyoruz." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kupada hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda hazırlıklarını yaptıklarına işaret eden Uçar, "Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nda geçmişte bu kupayı kaldıran bir kulüp olarak bu sene bir final görmek, kupayı kaldırmak en büyük hedefimiz. Çorum da biz de pozitif futbol oynamayı şiar edinmiş takımlarız. Bugün de sahada bence iki takım da pozitif futbol oynayarak güzel işler yapmaya çalıştı. Aslında genel olarak oyunun kontrolü bizdeydi. Oyunu kontrol ettiğimiz anlarda, pozisyon ürettiğimiz özellikle ilk 20. dakikaya kadar ciddi pozisyonlara girdik ama maalesef sonuçlandıramadık. Genel anlamda ikinci yarıda da oyunu kontrol ettik. Ama bizim en büyük sıkıntımız ligde de kupada da maalesef atakları etkili şekilde sonlandıramıyoruz. Bugün de bunun sıkıntısını zaman zaman yaşadık." ifadesini kullandı.

Uçar, maçın 85. dakikasında Kramer ile buldukları golle karşılaşmayı kazandıklarını hatırlatarak "Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımını gerek ortaya koydukları mücadele gerekse bugün sahadaki taktiksel disipline riayetlerinden dolayı yürekten kutluyorum. Kupada dördüncü maçımız, gol yemeden devam ediyoruz. İki tane daha maçımız var grupta. Umarım bu maçlardan da iyi sonuçlar alarak gruptan çıkıp arzuladığımız o finale ulaşmak camiamızın, bizlerin, oyuncularımızın en büyük hedefi."

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise kupada her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün hem sahaya çıktığımız kadroyla, hem de kulübemizden sonradan oyuna attığımız arkadaşlarımızla rakibimiz kim olursa olsun kazanmak istiyorduk ama muvaffak olamadık. Sevindirici tarafı bizim için, Çorumspor için ve kulübümüz için iki tane 2008 doğumlu 16 yaşında Hasan Ege ve Taha İbrahim'i oynatmak oldu. Zaten skor ne olursa olsun biz onları 90 dakika boyunca oynatacaktık ve oyundan çıkarmayacaktık. Erzincanspor maçında yaptığımız gibi... Çünkü kulüplerin hayatta kalması gerekiyor, mali açıdan öz kaynaklarına her platformda dönüş yapılması gerekiyor. Ülkede bütün takımların öz kaynaklarına dönüş yapması gerekiyor. Maliyetler korkunç yüksek. O açıdan kulüplerin bu tarzda değerli oyuncuları önce bulup ondan sonra yetiştirip ondan sonra da rekabet edebilecekleri seviyeye getirip sahaya atmaları gerekiyor. Bu anlamda ikisi beni 2 maçta da yanıltmadı, ikisinden de çok memnunum."

Kaynak: AA

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