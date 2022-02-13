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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

13.02.2022 00:57
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, yapılan taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip bugün uçakla Trabzon'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. - KONYA

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Spor Toto Süper Lig, İlhan Palut, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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