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Konyaspor'un evinde bileği bükülmüyor - Son Dakika

Konyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

16.11.2021 10:56
Konyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 8 aydır iç saha maçlarında yenilmeyerek, zorlu bir deplasman takımı haline geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 8 aydır iç saha maçlarında yenilmeyerek, zorlu bir deplasman takımı haline geldi.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonundan bu yana kesintisiz mücadele eden Konya temsilcisi, elde ettiği sonuçlarla taraftarını sevindiriyor.

Ligin geride kalan 12 haftasında sadece bir kez yenilip, 6 kez rakiplerinden 3 puan alan Konya ekibi, 5 kez de beraberliği bozamadı. 23 puana ulaşarak ligin 3. sırasına yerleşen yeşil-beyazlılar, iç saha performansıyla da dikkati çekiyor.

Zorlu deplasman

İttifak Holding Konyaspor, bu sezon da iç saha maçlarında başarılı bir performans ortaya koyuyor.

Geride kalan 12 haftanın 6'sını galibiyetle kapatan İç Anadolu ekibi, sahasındaki 6 maçın 4'ünü kazanırken 2 kez de berabere kaldı. Topladığı 23 puanın 14'ünü iç saha maçlarında hanesine yazdıran Konyaspor, ligin iç saha performansları incelendiğinde 16 puan elde eden Beşiktaş'tan sonra 14 puan toplayan Gaziantep FK ile ikinciliği paylaştı.

Yeşil-beyazlılar, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 3-0 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.

Konyaspor, bu maçtan sonra sahasında yaptığı 12 karşılaşmada 6'şar galibiyet ve beraberlik elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, 8 ay önce sahasında yenildiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Başkan Özgökçen: "Konyaspor, rakipleri için zorlu bir deplasman oldu"

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, AA muhabirine, iç sahada yakaladıkları yenilmezlik serisini sezon sonuna kadar devam ettirmek istediklerini söyledi.

Her hafta oyun anlamında takımın kendisine bir şeyler kattığını anlatan Özgökçen, şöyle konuştu:

"Artık rakiplerimiz biliyor ki Konyaspor, güçlü bir ekip ve zorlu bir deplasman. Özellikle iç sahada yenilmezlik kültürü oluşturmak istiyoruz. İnşallah takımımız yenilmezliği alışkanlık haline getirir ve sezon sonunda ulaşmak istediğimiz hedeflerimize emin adımlarla ilerleriz. Tabii şimdiye kadar elde ettiğimiz galibiyetleri taraftarımıza hediye ediyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da sahadaki desteklerini daha fazla hissettirirlerse bu tür galibiyet mutluluklarını birlikte yaşarız. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var. İnşallah taraftarlarımız o gün de bizi yalnız bırakmaz ve iç saha serimizi birlikte sürdürürüz."

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'un evinde bileği bükülmüyor - Son Dakika Spor


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