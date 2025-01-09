Konyaspor’un Kupadaki Hedefi Final - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor’un Kupadaki Hedefi Final

Konyaspor’un Kupadaki Hedefi Final

Teknik direktör Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda final hedeflediklerini söyledi.

09.01.2025 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda kupayı kaldıran bir kulüp olarak bu sene final görmek, kupa kaldırmak en büyük hedefimiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Çorum FK'yı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Uçar, "Camia olarak kupada hedefleri olan bir camiayız. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yapmıştık. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nda kupayı kaldıran bir kulüp olarak bu sene final görmek, kupa kaldırmak en büyük hedefimiz. Grupların ilk maçı Çorum FK ile oynandı. Değerli bir takım. Ligde oynadığı son 10 maçın sadece bir tanesini kaybetmiş. Başlarında benim de dostum olan ve bulunduğu konuma tırnakları ile kazıyarak gelen Serkan Özbalta gibi değerli bir teknik adam var. O da, bizler de pozitif futbol oynamayı şiar edinmiş insanlarız. İki takım da bugün sahada pozitif işler yapmaya çalıştı. Güzel işler yapıyorlar, onlara bundan sonraki turlarda, kendi liglerinde başarılar diliyorum" dedi.

"Kupada 4. maçımız, gol yemeden devam ediyoruz"

"Genel olarak oyun kontrolü bizdeydi" ifadelerine yer vererek karşılaşmayı değerlendiren Uçar, "Oyunu kontrol ettiğimiz, pozisyon ürettiğimiz bir maç ama maalesef sonuçlandıramadık. Yaklaşık 29. dakikada bir geçiş pozisyonu verdik. Orada da Deniz iyi bir kurtarış yaptı ve oyunda kalmamıza sebebiyet verdi. Genel anlamda ikinci yarıda üstünlüğümüz vardı, oyunu kontrol ediyorduk. Oraya kadar da geliyorduk. Ligde de kupada da maalesef atakları etkili bir şekilde sonlandıramıyoruz. Bugün de bunun sıkıntısını zaman zaman yaşadık. 65'ten sonra yaptığımız değişikliklerle sahaya girenlerle daha üretken olmaya başladık. 85. dakikada attığımız gol ile kazandık. Ondan dolayı mutluyuz. Oyuncularımı gerek ortaya koydukları mücadele gerek taktiksel disipline uymalarından dolayı kutluyorum. Kupada 4. maçımız, gol yemeden devam ediyoruz. Grupta iki maçımız daha var. Umarım bu maçlardan da iyi sonuçlar alarak gruptan çıkıp arzuladığımız o finale ulaşırız. Camiamızın, bizlerin, oyuncularımızın en büyük hedefi bu" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Konyaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor’un Kupadaki Hedefi Final - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:30:40. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor’un Kupadaki Hedefi Final - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.