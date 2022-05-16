Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi - Son Dakika
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Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi

16.05.2022 14:41
Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi

Manisa 1. Amatör Lig Yaz Sezonu ekibi Köprübaşı Belediyespor, teknik direktörlüğe Salihli Razlıspor'u Süper Amatör Lig'e çıkaran başarılı teknik adam Akın Kahraman'ı getirdi.

Manisa 1. Amatör Lig Yaz Sezonu ekibi Köprübaşı Belediyespor, teknik direktörlüğe Salihli Razlıspor'u Süper Amatör Lig'e çıkaran başarılı teknik adam Akın Kahraman'ı getirdi.

Deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirten Kulüp Başkanı Halil Argun, uzun vadede büyük başarılar hedeflediklerini belirterek, "İlçemizi layık olduğu üst liglere taşıma hedefi doğrultusunda Akın hocamızla anlaşmaya vardık. Kendisine inanıyor, güveniyoruz. Belediye Başkanımız Regaip Topuz himayelerinde taraftarlarımızın da desteğiyle önümüzdeki sezon çok farklı bir Köprübaşı izleteceğiz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi
Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi

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Amatör Lig, Köprübaşı, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi - Son Dakika


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