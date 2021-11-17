Kovancılar ilçe sahası son aşamada

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce yenilenme çalışmaları devam eden Kovancılar ilçe sahasında çalışmalar son aşamaya girdi.

Sporun her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline gelmesi amacıyla çalışmalarına ve yatırımlarına büyük bir özveri ve hızla devam eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu kapsamda Kovancılar ilçe sahası zemininin yenilenmesi, giyinme odaları ve kafeteryasının yapımında son aşamaya geldi.

Kovancılar ilçe sahasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Kovancılar ilçemizde daha önceki yıllarda spor salonumuzun hem zemin hem de dış cephesinde büyük bir bakım onarımını yapmıştık. Yine Kovancılar Gençlik Merkezi'mizin de tüm tefrişatını ve eksikliklerini gidermiştik. Bu kompleks içerisinde şuanda Kovancılar İlçe Sahamızın Tribün ve çevre düzenleme çalışmasını yapmıştık ama özellikle zemini takımımızın da bal liginde olması hasebiyle ihtiyaca cevap vermemesinden dolayı zeminini yenileyerek son derece modern ve güzel bir zemin yapıyoruz. Aynı zamanda birde İlçe Sahamızın giyinme odası ve kafeteryası bitmek üzere. Dolayısıyla zemin yenilenmesi işinde ve giyinme odasıyla kafeterya yapımında son aşamaya geldik. Kovancılar'da ki gençlerimize ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ