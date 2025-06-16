Köy Kızından Balkan Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
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Köy Kızından Balkan Şampiyonası Hedefi

Köy Kızından Balkan Şampiyonası Hedefi
16.06.2025 11:26
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Berrin Tazıcı, köyde hayvancılık yaparken wushu antrenmanlarıyla milli formayla Balkan'ı hedefliyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan şampiyon wushucu Berrin Tazıcı, köyde hayvancılık ve bahçe işlerinden kalan zamanlarında antrenmanlarını ara vermeden sürdürerek ilk kez giyeceği milli formayla Balkan Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

Komşular köyünde yaşayan, küçük yaşlardan bu yana hayvancılık ve bahçe işleriyle uğraşan ailesine destek olan 19 yaşındaki Berrin Tazıcı, çok sevdiği wushu sporuyla ilgilenmek istese de çeşitli nedenlerden dolayı bu isteğini gerçekleştiremedi.

Okul arkadaşlarının izlemesi için çağırdığı wushu antrenmanında antrenör Bekir Kaya'yla tanışan ve yeteneği keşfedilen genç sporcu, Kaya'nın yönlendirmesiyle çalışmalara başlamaya karar verdi.

İkamet ettiği köyden 3 kilometre mesafe yürüyerek minibüslerin kalktığı durağa giden Berrin, daha sonra minibüsle 5 kilometre daha yol katederek ilçe merkezindeki spor salonuna ulaşıyor.

Haftanın 3 günü salonda, geri kalan zamanlarında formundan geri kalmamak için çalışmalarını köyde sürdüren Berrin, bir yandan da ailesine destek olmak için hayvanlara bakıyor, bağ ve bahçe işleriyle ilgileniyor.

Yaklaşık bir yıl önce başladığı wushuda azimle çalışmalarını devam ettiren genç sporcu, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun Sakarya'da düzenlediği "Tai Chi & Wing Chun Şampiyonası" ile Yalova'da gerçekleştirdiği "Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası"nda yer aldı.

Bu iki organizasyonda wing chun combat ve jeet kune do branşlarında Türkiye şampiyonu olan Berrin'in yeni hedefi, Edirne'de 10-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası"nda ilk kez giyeceği milli formayı başarıyla temsil etmek.

"Burada imkanımız çok yok ama elimden geldiğince ilerliyorum"

Berrin Tazıcı, AA muhabirine, wushunun küçük yaşlardan itibaren ilgilenmek istediği bir spor dalı olduğunu ancak ulaşım şartları elvermediği için bu branşa geç başladığını söyledi.

Okul arkadaşlarının "en azından gel, izle" diye antrenmana çağırdığını aktaran Berrin, orada antrenör Bekir Kaya ile tanıştığını, wushu sporunu sevdiğini söylediğini ve kendisiyle çalışma yapmasının ardından yeteneğinin keşfedildiğini anlattı.

Berrin, başlangıçta yapamayacağını söylediğini ama zamanla bu sporu daha çok sevdiğini belirterek, antrenmanlara devam ederek şampiyonluk elde ettiğini dile getirdi.

Yaşadığı köyden üniversitenin olduğu alana kadar araç olmadığı için yürüdüğünü, daha sonra minibüsle ilçe merkezine gittiğini ifade eden Berrin, "Yürümek yarım saatlik bir zamanımı alıyor. Alıştığım için bana fazla gelmiyor. Diğer insanlara göre uzak bir mesafe. Sporcu olmanın verdiği avantajdan dolayı beni etkilemiyor." dedi.

Berrin Tazıcı, hevesle bu sporu yaptığı için zorlukların kendisini yormadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Elimden geldiğince antrenörümün gösterdiklerini köyümde yapmaya devam ediyorum. Kondisyon çalışıyorum, gölge boksu yapıyorum. Burada imkanımız çok yok ama elimden geldiğince ilerliyorum. Çok fazla olumlu tepki alıyorum. Ailem başarılarımla gurur duyuyor. İnsanlardan tebrikler alıyorum. Benden beklemedikleri bir şeydi, sonuçta köy kızıyım. Köyde büyümenin verdiği şeyler var. Odun taşımak gibi yaptığımız işlerden dolayı vücudumuz biraz daha gelişiyor. Salonda çalışan kızlardan güçlü olabiliyorum."

Köy hayatı deyince akla ne geliyorsa onları elinden geldiğince yaptığını belirten Berrin, "Köyde yaşamının verdiği zorluklar illaki var. Köyde yaşayınca insan oturmuyor, bağ, bahçe yapıyor, hayvanlara bakıyor, kışlık için odun biriktiriyor. Bunları çok fazla gördük, yaşadık. Hiçbiri beni yıpratmadı, hiçbir şekilde hayallerimin peşini bırakmadım. Hiç kimse hayallerinin peşini bırakmasın, o ilk adımı her zaman atın. Şimdi milli sporcu olacağım ve o formayı gururla taşımanın hayalindeyim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Kaya: "Derece yapacağına inanıyorum"

Antrenör Bekir Kaya ise Berrin Tazıcı'nın köyden gidip gelmesi zor olsa da her zaman hayallerinin peşinden gittiğini vurguladı.

Diğer sporcuların antrenmanını izlemeye geldiğinde ona lapa tuttuğundan bahseden Kaya, "O an yeteneğini keşfettik ve antrenmanlara gelmeye başladı. Antrenmanlara gelmek için 3 kilometre yürüyor. Sonra dolmuşa binip geliyor. Elinden geldiğince antrenmanlara gelmeye çalıştı." diye konuştu.

Kaya, sporcusunun azmi sayesinde Türkiye şampiyonlukları yaşadığına dikkati çekerek, "Temmuz ayında yapılacak Balkan Şampiyonası'nda milli takımı temsilen yarışacak. Orada derece yapacağına inanıyorum çünkü yetenekli bir sporcu. Bu kadar yolu gidip gelmek kolay değil. Babası diyaliz hastası. Babası hastanedeyken annesi köydeki işleri Berrin'in yaptığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Köy Kızından Balkan Şampiyonası Hedefi - Son Dakika

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