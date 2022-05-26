Köyceğiz'de "Neşeli Oyun Parkurları" etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Köyceğiz'de "Neşeli Oyun Parkurları" etkinlikleri başladı

26.05.2022 14:41
Köyceğiz'de "Neşeli Oyun Parkurları" etkinlikleri başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Slow Sports Fest 2022" çerçevesinde düzenlenen " Neşeli Oyun Parkurları" sportif faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Slow Sports Fest 2022" çerçevesinde düzenlenen " Neşeli Oyun Parkurları" sportif faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Köyceğiz Delta Plajı'nda yapılan açılış programına göre saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı okundu. Proje koordinatörü Duygu Çıldır'ın konuşmasından sonra, parkurların tanıtımı yapıldı. Çocuklar oyun sahasına alınarak, oyunlar neşe içinde oynandı. Etkinliklere katılan devlet bünyesindeki ve Özel Rehabilitasyon Merkezleri'ndeki engel grubu öğrencileri, anaokulu ve 1.sınıf öğrencileri keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliklerin festival süresince devam edeceği bildirildi. Düzenlenen etkinliğe Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, SlowSports Fest adına Recep Nevzat Özata, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, "Neşeli Oyun Parkurları" etkinliğinde emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve tüm katılımcılara teşekkür etti. - MUĞLA

Köyceğiz'de Neşeli Oyun Parkurları etkinlikleri başladı
Köyceğiz'de Neşeli Oyun Parkurları etkinlikleri başladı
Köyceğiz'de Neşeli Oyun Parkurları etkinlikleri başladı
Köyceğiz'de Neşeli Oyun Parkurları etkinlikleri başladı
Köyceğiz'de Neşeli Oyun Parkurları etkinlikleri başladı
Köyceğiz'de Neşeli Oyun Parkurları etkinlikleri başladı
Köyceğiz'de Neşeli Oyun Parkurları etkinlikleri başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Köyceğiz'de 'Neşeli Oyun Parkurları' etkinlikleri başladı - Son Dakika


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