Köyceğiz\'de Satranç Turnuvası Heyecanı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Satranç Turnuvası'nda oyuncular kıyasıya mücadele etti.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen "Köyceğiz 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Satranç Turnuvası" 45 sporcunun katılımıyla sorunsuzca tamamlandı.

Turnuva Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda 8, 10, 12 Yaş ve Açık Kategori olmak üzere dört farklı kategoride düzenlendi. Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde; ilk üç dereceyi elde eden sporculara kupa verilirken 4. lük ve turnuvayı tamamlayan tüm sporculara madalya verildi. - MUĞLA