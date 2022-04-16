Köyceğiz güreş müsabakalarına hazırlanıyor - Son Dakika
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Köyceğiz güreş müsabakalarına hazırlanıyor

16.04.2022 17:53
Köyceğiz güreş müsabakalarına hazırlanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına hazırlanıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına hazırlanıyor.

Eylül ayında düzenlenecek olan güreş müsabakaları için çalışmalar erkenden başladı. Köyceğiz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Ata Sporu Yağlı Güreş Müsabakalarına, pehlivanlara ve birçok misafire ev sahipliği yapan Köyceğiz Belediyesi Güreş Sahasının çimlendirilme ve çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. - MUĞLA

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Köyceğiz, Eylül, Muğla, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz güreş müsabakalarına hazırlanıyor - Son Dakika


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