Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda vakfın yeni başkanı seçildi. Vakfın mevcut başkanı, Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada bu görevini bırakacağını ifade etmişti.

BAŞKAN ALİ KOÇ OLDU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un vakfın genel kurulunda tek aday olarak katıldığı öğrenildi. Tek aday olduğu seçimde Ali Koç başkan olarak seçildi.

"FUTBOLUN SORUNLARI ARTARAK DEVAM ETTİ

Ali Koç ile beraber kameralar karşısına geçen Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Sayın Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olarak görevi devraldı. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum. Yaklaşık 1 yıldır çok sık bir araya geldik. Belki de Kulüpler Birliği tarihinde ilk kez bu oldu. Çünkü futbolun sorunları artarak devam etti. Son 1 yıl içerisinde federasyon başkanının istifası, TFF'nin genel kurula gitmesi, naklen yayın ihalesi, MHK'nın aldığı istifa kararları, futbol adına ne kadar sıkıntı varsa yaşadık. Bugün itibariyle federasyonda yeni bir başkan görevi başında. Kendisiyle cumartesi görüştük, o görüşmenin değerlendirmesini yaptık. Ben açıkçası çok sağlam bir irade gördüm. Ne kadar iradeli olduklarını gördüm. Ben Ali Koç başkanıma ve aynı zamanda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Sayın Büyükekşi, çarşamba yayıncı kuruluş ile görüşecek. Toplantının sonucuyla alakalı en sağlıklı bilgiyi kendisinden alabiliriz." dedi.

"AĞAOĞLU HER ZAMAN BİZİM ADIMIZA POZİSYON ALDI"

Sözlerine Ahmet Ağaoğlu'na ve Kulüpler Birliğine teşekkür ederek başlayan Ali Koç, "Ben de şahsım, kulübüm ve diğer tüm kulüpler ve Türk futbolu adına teşekkür ediyorum. Ahmet Ağaoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum. Zaten çok yoğun işlerimiz var. Hepimizin stresi yoğun. Bütün bunların üstüne kulüplerin başkanı olmak bayağı bir yük teşkil ediyor. Sayın Ağaoğlu'nun anlattığı gibi tarihin en garip sezonunda başkanlık yaptı. Ama şunu net söyleyebilirim, her zaman bizim adımıza pozisyon aldı." açıklamasını yaptı.

"BU GARİP SEZONDA ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİ"

Türk futbolunun sorunlarından bahseden Koç, "Ahmet Ağaoğlu, ağır bir yük taşıdı. Bu garip sezonda çıtayı çok yükseltti. Hepimiz canı gönülden tebriklerimizi sunduk. Bir sene çok uzun bir süre değil ama ağır bir büyük. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda Ahmet Ağaoğlu da olmayı kabul etti, sağ olsun. İnşallah yeni yönetim bu çıtayı daha yukarı çıkartabilir. Allah yardımcımız olsun, Türk futbolunun sorunları hepimizin bildiği gibi her geçen gün kronikleşiyor. Federasyonun ilk 2-3 gündeki performansı umut vadediyor. Bu çok önemli bizim için. Ne kadar temasımız olsa da eski federasyonla mesafe kat edemiyorduk. 2-3 günlük mesafe çok önemli." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA REKABETÇİ OLMAMIZ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Ali Koç son olarak, "Bu ortamda en iyisini alsa bile hak edişin çok gerisindeyiz. Yeni spor yasası var, bize çok ağır yükler yükleniyor. Hepsini biliyorsunuz. Ama bazı konular tamamen bizim dışımızda, kovid gibi, enflasyon gibi. Büyük kulüplerin başka gelirleri de var ama Anadolu kulüplerinin yüzde 80'i naklen yayından geliyor. Son iki sene de yüzer milyon indirim oldu. Sayın Büyükekşi'nin aldığı en alt nokta, inşallah düşünceleri gerçekleşir. Bugünden itibaren bir sonraki ihalenin hazırlıklarını yapmak gerekiyor. Bu rakamlarla bizim Avrupa'da rekabetçi olmamız mümkün görünmüyor." diyerek sözlerini noktaladı.