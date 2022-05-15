Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın! - Son Dakika

Türkiye Süper Lig 2009-2010 sezonunda oynadığı güzel futbolu şampiyonlukla süsleyerek ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Bursaspor'da, son senelerde büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. İlk olarak Spor Toto 1. Lig'e düşen yeşil-beyazlı ekip, bu sezon beklentilerin uzağında kalarak 2. lige düştü.

SERCAN YILDIRIM KİN KUSTU

Süper Lig şampiyonu olan takımda harikalar yaratan Bursaspor'un eski futbolcusu Sercan Yıldırım, takımının küme düşmesinin ardından sosyal medya hesabından "Bursaspor'u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun! Yanlış transferler ve havaya giden paralar" ifadelerini kullandı.

OZAN İPEK'TEN DE TEPKİ GELDİ

Bursaspor'un şampiyon takımının bir diğer yıldızı Ozan İpek ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la oynadıkları maçtan fotoğrafını paylaştı ve "Yazık, tek kelime ile yazık! El birliği ile başardınız! Bütün yaptıklarımızı yıktınız, yok ettiniz! Bu günah, bu bedel bir gün çıkacak sizden!" ifadelerini kullandı.