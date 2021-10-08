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Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti - Son Dakika

Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti

08.10.2021 15:08

A Milli Takım'ın Norveç maçına kısa süre kala ilk 11'de sürpriz bir değişikliğe gidildi. Kuntz, taktiksel çalışmalarda Yusuf Yazıcı'yı kanatta denemişti ancak bugün Kerem Aktürkoğlu ile başlama kararı aldığı bildirildi. Norveç maçında kanatlarda Cengiz ve Kerem olurken on numarada Hakan, forvette ise Burak Yılmaz ilk 11'de başlayacak.

Stefan Kuntz, ilk 11'de son dakika değişikliğine gitti ve kanatta oynatacağı bir ismi değiştirdi. Fanatik'in haberine son dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine Kerem Aktürkoğlu monte edildi. 21.45'te başlayacak bu karşılaşmada Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü forma giyemeyecek.

Kuntz'tan son dakika hamlesi! Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti

İşte Norveç maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.

Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti

Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti - Son Dakika Spor


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