Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti

Stefan Kuntz, ilk 11'de son dakika değişikliğine gitti ve kanatta oynatacağı bir ismi değiştirdi. Fanatik'in haberine son dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine Kerem Aktürkoğlu monte edildi. 21.45'te başlayacak bu karşılaşmada Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü forma giyemeyecek.

İşte Norveç maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.