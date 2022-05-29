Kupa şampiyonu Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel - Son Dakika
Üye Girişi

Kupa şampiyonu Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel

29.05.2022 11:20
Kupa şampiyonu Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Demir Grup Sivasspor'da, 4 kez fileleri havalandıran Max Gradel en golcü oyuncu oldu.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Demir Grup Sivasspor'da, 4 kez fileleri havalandıran Max Gradel en golcü oyuncu oldu.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, 5. turdan başladığı organizasyonda 6 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlılar bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 gol atan Sivasspor, kalesinde 7 gol gördü.

Sivasspor'un Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Max Gradel, takımının Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu oldu.

Max Gradel kupada forma giydiği 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Gradel, Yukatel Kayserispor ile oynanan final maçında 1 kez ve son 16 turundaki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında 3 kez gol atma başarısı gösterdi.

Max Gradel'i 2'şer golle Leke James, Mustapha Yatabare ve Aaron Appindangoye takip etti.

Kırmızı-beyazlılarda Türkiye Kupası'nda Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin ve Mousa Konate de birer kez gol sevinci yaşadı.

YORUMLAR
500
UEFA'dan Sivasspor paylaşımı UEFA'dan Sivasspor paylaşımı Sivasspor için kupa töreni düzenlenecek Sivasspor için kupa töreni düzenlenecek
Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kupa şampiyonu Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 11:26:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kupa şampiyonu Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement