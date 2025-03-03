Kütahya\'da Kayak Şampiyonu

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Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencisi Kağan Orkun Coşkun, Gediz Murat Dağı'nda düzenlenen 'Okul Sporları Kütahya İl Şampiyonası Gençler A Kayak Kategorisinde' il birincisi oldu.

10'uncu sınıf öğrencisi Kağan Orkun Coşkun'un, Gediz Murat Dağı'nda düzenlenen 'Okul Sporları Kütahya İl Şampiyonası Gençler A Kayak Kategorisinde' İl birincisi olmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, "Bu büyük başarısından dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, emeği geçen ailesine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Kağan Orkun Coşkun'a başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA