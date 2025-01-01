Kuyucakspor'un İlk Yarı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Kuyucakspor'un İlk Yarı Değerlendirmesi

Kuyucakspor\'un İlk Yarı Değerlendirmesi

Genç teknik direktör Fatih Kotan, Kuyucakspor'un ilk devresini ve ikinci yarı hedeflerini açıkladı.

01.01.2025 10:26
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Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kuyucakspor'un genç teknik direktörü Fatih Kotan, ilk devreyi değerlendirdi.

İlk devrede oyuncularının inancıyla iyi yerde tamamladığını söyleyen Kuyucakspor Teknik Direktörü Fatih Kotan, "Hazırlık dönemine başladığımızda oyuncularımızla birlikte oturduk. Bu ligde yeni olduğumuzu, bu ligin dinamizminin yüksek olduğunu, maliyeti yüksek bütçe takımlara karşı mücadele edeceğimizi konuştuk. Bu anlamda bizim için zor bir ilk yarı oldu ancak oyuncularımın inancı birbirine olan güveni bazı zorluklardan kolaylıkla çıkmayı nasip etti" dedi.

İkinci devrede ilk hedeflerinin öncelikli olarak ligde kalmak olduğunu açıklayan Kotan, "İkinci devre birçok hikayeye sahne olacak. Bizim amacımız Bölgesel Amatör Lig'de ilk senemizde ligde kalmayı garantilemek. Bunu yapacak güce ve inanca sahip oyuncu grubumuz var inşallah bizi izlemeye gelen futbolseverlere daha çok keyif veren bir takım görüntüsü vermek amacımız" dedi.

Oyuncularının takdiri hak ettiğini söyleyen Kotan, "Takımda oynayan oyuncularımın büyük kısmı farklı mesleklerde çalışan ve Süper Amatör Lig'den kalan oyuncularımız bu yüzden takdiri hak ediyorlar. Zaman zaman düşüşler yaşayabiliyoruz taraftarlarımıza söylemek istediğim tek şey onlara inanın onlara güvenin çünkü onlar taraftarı mutlu etmek için her maç söz veriyorlar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuyucakspor'un İlk Yarı Değerlendirmesi - Son Dakika

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