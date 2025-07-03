Kuzey Tunçelli, 3. Kez Avrupa Şampiyonu

AVRUPA Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest kategorisinde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14: 45.05'lik derecesiyle üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde suya giren Kuzey Tunçelli, kıyasıya mücadele verdiği rakiplerini 14: 45.05'lik derecesiyle geride bırakarak üst üste 3'üncü kez Avrupa gençler şampiyonu olarak podyuma çıktı. Kuzey Tunçelli'nin ardından Alman yüzücü Johannes Liebmann 14: 53.15'le ikinci, İspanyol sporcu Cristobal Vargas Trujillo ise 15: 11.34'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Rekortmen sporcu daha önce Belgrad'daki Su Sporları Avrupa Şampiyonası (1500 metre serbest/ 14: 55.64) ve Litvanya'nın Vilnius kentinin ev sahipliğindeki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda (1500 metre serbest/ 14: 41.89/ Dünya Gençler, Avrupa Gençler, Şampiyona, 17-18-19+ yaş Türkiye rekorları) altın madalyanın sahibi olmuştu.