Lakers, Kings'i Yendi! - Son Dakika
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Lakers, Kings'i Yendi!

LeBron James'in triple-double yaptığı maçta Lakers, Kings'i 131-127 mağlup etti. Spurs de kazandı.

27.10.2024 11:17
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'i 131-127 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Lakers, Kings'i ağırladığı mücadelede LeBron James'in 32 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik katkısıyla galibiyete ulaşarak 3'te 3 yaptı. Los Angeles ekibinde Anthony Davis 31 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Kings'te Domantas Sabonis'in 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" ve De'Aaron Fox'un 28 sayı, 10 asistlik "double-double" performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Spurs, Rockets'ı mağlup etti

San Antonio Spurs, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 109-106 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Ev sahibi Spurs'te Victor Wembanyama 29 sayı, 7 ribaunt ve Jeremy Sochan 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

Rockets'ta Jalen Green'in 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Fred VanVleet'in 18 sayı, 7 asistlik performansları yenilgiyi engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

Sonuçlar

Denver Nuggets- Los Angeles Clippers: 104-109

Washington Wizards- Cleveland Cavaliers: 116-135

Detroit Pistons- Boston Celtics: 118-124

Charlotte Hornets- Miami Heat: 106-114

Minnesota Timberwolves- Toronto Raptors: 112-101

Memphis Grizzlies- Orlando Magic: 124-111

Chicago Bulls- Oklahoma City Thunder: 95-114

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 109-106

Phoenix Suns- Dallas Mavericks: 114-102

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 131-127

Kaynak: AA

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