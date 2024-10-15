Lale Cander TFF'den Alındı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lale Cander'in tüm görevlerinden alındığı ve istifasının istendiği duyuruldu.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."