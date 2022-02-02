Üye Girişi
Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları belli oldu - Son Dakika

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları belli oldu

02.02.2022 15:45
Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları belli oldu

23. Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları açıklandı.

23. Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları açıklandı.

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijlileri arasında kabul edilen ödüller, 2021'in en başarılı sporcu ve kulüplerine verilecek.

Yılın erkek sporcu su ödülü için yüzücü Caeleb Dressel, atlet Eliud Kipchoge, otomobil yarışçısı Max Verstappen, tenisçi Novak Djokovic, futbolcu Robert Lewandowski ve Amerikan futbolcusu Tom Brady yarışacak.

Yılın kadın sporcusu ise futbolcu Alexia Putellas, atletler Allyson Felix ile Elaine Thompson-Herah, tenisçi Ashleigh Barty, yüzücüler Emma McKeon ile Katie Ledecky arasından seçilecek.

Ödüller, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı nisan ayında çevrim içi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Kategorilere göre adaylar şöyle:

Yılın erkek sporcusu

Caeleb Dressel (ABD - Yüzme)

Eliud Kipchoge (Kenya - Atletizm)

Max Verstappen (Hollanda - Otomobil sporları)

Novak Djokovic (Sırbistan - Tenis)

Robert Lewandowski (Polonya - Futbol)

Tom Brady (ABD - Amerikan futbolu)

Yılın kadın sporcusu

Alexia Putellas (İspanya - Futbol)

Allyson Felix (ABD - Atletizm)

Ashleigh Barty (Avustralya - Tenis)

Elaine Thompson-Herah (Jamaika - Atletizm)

Emma McKeon (Avustralya - Yüzme)

Katie Ledecky (ABD - Yüzme)

Yılın takımı

Arjantin Milli Erkek Takımı (Futbol)

Barcelona Kadın Takımı (İspanya - Futbol)

Çin Olimpiyat Atlama Takımı (Su sporları)

İtalya Milli Erkek Takımı (Futbol)

Mercedes Formula 1 Takımı (Almanya - Otomobil sporları)

Milwaukee Bucks (ABD - Basketbol)

Yılın çıkışı

Ariarne Titmus (Avustralya - Yüzme)

Daniil Medvedev (Rusya - Tenis)

Emma Raducanu (Büyük Britanya - Tenis)

Neeraj Chopra (Hindistan - Atletizm)

Pedri (İspanya - Futbol)

Yulimar Rojas (Venezuela - Atletizm)

Yılın geri dönüşü

Annemiek van Vleuten (Hollanda - Bisiklet)

Marc Marquez (İspanya - Motosiklet)

Mark Cavendish (Büyük Britanya - Bisiklet)

Simone Biles (ABD - Cimnastik)

Sky Brown (Büyük Britanya - Kaykay)

Tom Daley (Büyük Britanya - Atlama)

Yılın engelli sporcusu

Diede de Groot (Hollanda - Tekerlekli sandalye tenis)

Jetze Plat (Hollanda - Para Triatlon)

Marcel Hug (İsviçre - Tekerlekli sandalye atletizm)

Sarah Storey (Büyük Britanya - Para Bisiklet)

Shingo Kunieda (Japonya - Tekerlekli sandalye tenis)

Susana Rodriguez (İspanya - Para Triatlon)

Yılın ekstrem sporcusu

Alberto Gines (İspanya - Sportif tırmanış)

Bethany Shriever (Büyük Britanya - Kros bisiklet)

Carissa Moore (ABD - Sörf)

Italo Ferreira (Brezilya - Sörf)

Momiji Nishiya (Japonya - Kaykay)

Yuto Horigome (Japonya - Kaykay)

YORUMLAR
500

Büyük Britanya, İspanya, Futbol, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları belli oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2.5 TL olan kabak, markette nasıl 28 TL olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
15:07 Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı
15:06 İstanbul'un fenomen köpeği Boji, kripto piyasasında da fenomen olmaya aday
15:00 Sadakatsiz'de bugün neler olacak? Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır
14:50 Menemen yapmak hayal oldu: Domates altınla yarışıyor! 1 yılda tam yüzde 142 arttı
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda mum, gaz lambası vardı Bay Kemal!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:52:44. #1.13#
SON DAKİKA: Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement