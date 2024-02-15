Lazio, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Lazio, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti

Lazio, Bayern Münih\'i 1-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lazio, sahasında Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. Felipe Anderson'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ciro Immobile gole çevirerek Lazio'yu öne geçirdi. Bayern Münih'te Upamecano'nun kırmızı kart görmesiyle takım 10 kişi kaldı. Rövanş maçı 5 Mart'ta oynanacak.

15.02.2024 01:11  Güncelleme: 01:12
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio, sahasında Alman devi Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçında Lazio ve Bayern Münih, Olimpico Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 67. dakikada Felipe Anderson, ceza sahası içinde Upamecano tarafından düşürülünce İtalyan ekibi penaltı kazandı. Upamecano ise kırmızı kart görerek Bayern Münih'i 10 kişi bıraktı. 69. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ciro Immobile, topu ağlara göndererek Lazio'yu 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca, Lazio sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 5 Mart Salı günü Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Paris Saint-Germain, Real Sociedad'a şans tanımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, İspanyol ekibi Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. İlk yarının golsüz sona erdiği mücadelede Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kylian Mbappe ve 70. dakikada Barcola attı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 5 Mart'ta İspanya'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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