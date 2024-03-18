Lazio, Igor Tudor'u teknik direktör olarak atadı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, teknik direktörlüğe Igor Tudor'ı getirdi.
İtalyan temsilcisi, geçen hafta istifa eden Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevi için Hırvat çalıştırıcı Tudor ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.
Kariyerinde bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran 45 yaşındaki Tudor, son olarak 2022-23 sezonunda Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'da görev yapmıştı.
Lazio, Serie A'da 43 puanla 9. sırada yer alıyor.
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İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini duyurdu. Tudor, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Lazio, Serie A'da 9. sırada yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Antrenmana tüm oyuncular katıldı ve milli takım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Ümit Milliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve ardından Gürcistan ve İtalya maçlarına çıkacak.
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