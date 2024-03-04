LeBron James, NBA Tarihinde 40 Bin Sayı Barajını Aştı - Son Dakika
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LeBron James, NBA Tarihinde 40 Bin Sayı Barajını Aştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en skorer ismi LeBron James, kariyerinde 40 bin sayı barajını aşarak bir kilometre taşını geride bıraktı. James, normal sezonlarda en fazla sayı atan oyuncu unvanına sahip olurken, NBA'de en skorer ilk 10 oyuncu arasında yer aldı. Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu yaşayan James, birçok rekoru elinde bulunduruyor ve başarılarıyla dikkat çekiyor.

04.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 40 bin sayı barajını da aştı.

Normal sezon ve toplamda (normal sezon+play-off) en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının sahibi James, 21. yılını geçirdiği ligdeki başarılarla dolu kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Tarihin en iyi oyuncusu tartışmalarında çoğu zaman Michael Jordan ile kıyaslanan 39 yaşındaki James, Şubat 2023'te ele geçirdiği NBA'de normal sezonların en skorer basketbolcusu rekorunu, Denver Nuggets karşısında attığı 26 sayıyla 40 bin 17'ye çıkararak geliştirmeye devam etti.

LeBron James'in 40 bin sayı barajına ulaşan ilk oyuncu olduğu NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 10 isim şöyle:

OyuncuSayıYılMaçİsabetli şutDenediği şutİsabet yüzdesi
1LeBron James40 bin 172003-hala oynuyor147514 bin 67029 bin 2750,5
2Kerim Abdülcabbar38 bin 3871969-1989156015 bin 83728 bin 30755,9
3Karl Malone36 bin 9281985-2004147613 bin 52826 bin 21051,6
4Kobe Bryant33 bin 6431996-2016134611 bin 71926 bin 20044,7
5Michael Jordan32 bin 2921984-2003107212 bin 19224 bin 53749,7
6Dirk Nowitzki31 bin 5601998-2019152211 bin 16923 bin 73447,1
7Wilt Chamberlain31 bin 4191959-1973104512 bin 68123 bin 49754
8Shaquille O'Neal28 bin 5961992-2011120711 bin 33019 bin 45758,2
9Kevin Durant28 bin 3922007-hala oynuyor10409 bin 74219 bin 46850
10Carmelo Anthony28 bin 2892003-2022126010 bin 11922 bin 64344,7

Cavaliers'ı zirveye taşıdı

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde doğan yıldız basketbolcu LeBron James ile aynı eyaletin NBA'deki temsilcisi Cleveland Cavaliers arasındaki ortaklık, 3. denemesinde şampiyonluğa ulaştı.

Saint Vincent-Saint Mary Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2003 NBA draftında Cavaliers tarafından ilk sırada seçilen James, takımıyla 2007 ve 2015'te finallerde kaybetti, 2016'da ise şampiyonluğa ulaştı.

Heat ile iki şampiyonluk

Şampiyonluk kazanabilecek kadro kurmakta zorlanan Cavaliers'taki ilk döneminde takımı neredeyse tek başına sürükleyen James, burada geçirdiği 7 sezonun ardından Heat'e imza attı.

James, 2010'da all-star oyuncular Chris Bosh ve Dwyane Wade ile Miami Heat'te bir araya geldi.

Yıldız basketbolcu, forma giydiği 4 sezonda da NBA finallerine çıktığı Heat ile 2012 ve 2013'te şampiyonluk elde etti.

Lakers'ı 10 sene sonra şampiyon yaptı

Heat kariyerinden sonra Cavaliers'a dönen ve burada 4 sezon daha görev yapan James, 2020'de Lakers ile anlaştı.

James, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında maçların Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynandığı 2020 sezonunda Lakers'ı 10 sene sonra şampiyonluğa taşıdı.

Kazandığı ödüller

LeBron James, kariyeri boyunca 4 NBA şampiyonluğu yaşadı (2012, 2013, 2016, 2020), 4'er kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve final serisinin (2012, 2013, 2016, 2020) en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.

Başarılı basketbolcu, bu yıl 20. kez all-star seçilerek bu alanda Kerim Abdülcabbar'a ait rekoru da kırdı. En fazla sayı atan oyuncu unvanına sahip olduğu all-star maçlarında 3 kez MVP seçilen (2006, 2008, 2018) James, dörder defa bu başarıyı yakalayan Bob Pettit ve Kobe Bryant'ın ardından ikinci basamakta bulunuyor.

James, normal sezonda en fazla MVP olan oyuncular arasında ise Kerim Abdülcabbar (6), Bill Russell (5) ve Michael Jordan'ın (5) arkasında Wilt Chamberlain ile üçüncülüğü paylaşıyor.

Şampiyonluk yaşadığı 4 yılda da final serisinin MVP'si seçilen James, bu alanda 6 kez bu başarıyı elde eden Michael Jordan'ın ardından ikincilikte yer alıyor.

NBA'de sezonun en iyi 5'lerine 19 kez, en iyi 5'e ise 13 defa giren "Kral" lakaplı basketbolcu, bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.

Lige adım attığı 2004'te yılın çaylağı seçilen James, 2008'de sayı, 2020'de de asist kralı oldu.

LeBron James, ABD Milli Takımı'nda 2008 ve 2012 olimpiyatlarında altın, 2004'teki oyunlarda bronz madalya kazandı.

Rekorları

Üstün fiziğinin ve 2,06 metrelik boyuna rağmen sahip olduğu saha vizyonu ve top hakimiyeti sayesinde rakip savunmalara korku salan James, birçok NBA rekorunu elinde bulunduruyor.

James, NBA normal sezonlarında hem 30 bin sayı hem 10 bin ribaunt hem de 10 bin asist üreten tek oyuncu olarak dikkati çekiyor. James, sayı istatistiğinden bağımsız 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajlarını geçen tek oyuncu olma özelliğini de taşıyor. James dışında 9000'er ribaunt ve asist sınırına ulaşan başka isim bulunmuyor.

Lig tarihinde üst üste en çok maçta 10 ve üzeri sayı bulan James, NBA'deki 21. sezonunda maç başına 25 sayı ortalamasına ulaşan tek oyuncu olarak göze çarpıyor.

Play-off'larda en çok maç, sayı, süre, saha içi ve serbest atış isabeti ile top çalma ve savunma ribaundu istatistiklerinde zirvede bulunan tecrübeli basketbolcu, en fazla asist ve "triple-double" kategorilerinde ise ikinci sırada yer alıyor.

LeBron James, Michael Jordan ile birlikte aynı yıl NBA normal sezonu ve finaller MVP'si ile olimpiyat altını kazanan iki basketbolcudan biri, Russell Westbrook ve Nikola Jokic ile birlikte NBA'de oynadığı her takıma karşı "triple-double" yapan üç oyuncudan biri oldu.

Final serisinin MVP'si ödülünü 3 farklı takımla kazanan tek oyuncu unvanına sahip James, Kerim Abdülcabbar ile beraber farklı takımlarda, hem NBA şampiyonu hem de final serisinin MVP'si olan 2 isimden biri olarak kayıtlara geçti.

Tecrübeli oyuncu, NBA'de 20 ve üstü sezonunu geçiren oyuncular arasında "triple-double" yapan ilk isim olmayı da başardı.

Kaynak: AA

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