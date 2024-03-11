İtalya Serie A takımı Lecce, dün oynanan Hellas Verona maçında rakip santrfor Thomas Henry'e kafa atan Teknik Direktör Roberto D'Aversa'nın görevine sona verdi.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Lecce, konuk ettiği Hellas Verona'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin sonunda Lecce Teknik Direktörü D'Aversa, rakip takım oyuncusu Thomas Henry'e fiziksel saldıra bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Lecce, Thomas Henry'e kafa atan Teknik Direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, D'Aversa'ya bugüne kadar olan katkılarından dolayı da teşekkür edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Lecce Teknik Direktörü Thomas Henry'e kafa atan D'Aversa görevden alındı - Son Dakika
Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Yunusemre Kriteryum 2.Grup Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı, 11 ilden 72 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 10 büyük mahallede sadece kadınlara özgü spor merkezleri ve lokaller kuracaklarının müjdesini verdi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Hizan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası, 20 takımın katılımıyla gerçekleşti. Final müsabakasında Kültür Kırtasiye ve Gol Playstation takımları karşılaştı. Şampiyon olan Kültür Kırtasiye takımına kupasını Kaymakam Nurhalil Özçelik verdi. Özçelik, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik içinde geçtiğini belirterek tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda başarılı olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Turnuva ödül törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür V. Turhan Yavuz katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, turnuvada başarılı olan yarışmacıları tebrik ederek, satrançın hekimlikle benzerliklerini vurguladı ve çocukların mutlu bir dünyada yaşamasını temenni etti.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok isim katıldı. Başkan Ali Koç, Tahsin Kaya'nın Fenerbahçe'ye olan emeklerini vurgulayarak konuşma yaptı.
Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Seher Kaya ve Melek Uğur ile Avrupa Atmalar Kupası'nda Avrupa Şampiyonu olan Özlem Becerek'i tebrik etti.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen Minikler Taekwondo Turnuvası'na 11 ilin minik sporcuları katıldı. Turnuvaya katılan sporcuların büyük mücadelesi, seyircilerin heyecanını artırdı.
İstanbul'da düzenlenen 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, bronz madalya elde etti. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Belçika, Bosna Hersek, Meksika, İzlanda ve Yeni Zelanda ile mücadele etti. 18 yaş altı genç erkekler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırayı aldı. Şampiyonayı Belçika birinci sırada tamamlayarak 2. Klasman'a yükseldi, Meksika ise ikinci oldu.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında omuzu çıkan Güneşsporlu Şeyh İsmail Orhan'a ilk müdahaleyi sağlıkçı yardımcı hakem İbrahim Çolak yaptı. Çarpışma sonucu omuzu çıkan futbolcuya saha içinde müdahale eden Çolak, omzunu yerine oturttu. Bu davranışıyla örnek bir davranış sergileyen Çolak, takdir topladı.
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