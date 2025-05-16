Leon Açıkalın, Amerika Açık Final Elemesine Kaldı - Son Dakika
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Spor

Leon Açıkalın, Amerika Açık Final Elemesine Kaldı

Leon Açıkalın, Amerika Açık Final Elemesine Kaldı

25 yaşındaki golfçü Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open'dan sonra Amerika Açık final elemesine geçti.

16.05.2025 19:11
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TURKİSH Airlines Open'da tarihi bir sonuç alan 25 yaşındaki profesyonel golfçü Leon Açıkalın ilklere imza atmayı sürdürüyor. Başarılı oyuncu, Amerika Açık ön elemelerini geçerek 2 Haziran'da final elemesi oynayacak.

Geride kalan hafta sonunda Turkish Airlines Open'ı 33. sırada bitirerek Türkiye'nin profesyonel golf tarihindeki en büyük başarıya imza atan Leon Açıkalın tarih yazmayı sürdürüyor.

25 yaşındaki profesyonel golfçü, ayağının tozuyla çıktığı 125. Amerika Açık Ön Elemeleri'nde de muhteşem bir performans gösterip Final Elemesine kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin California Eyaleti'ndeki Ironwood Country Club'ın Güney Sahası'nı 68 (-4) ile dönen Leon, kendi serisinde 90 oyuncu arasında en iyi skoru üreten iki isimden biri oldu. Birincilik basamağını paylaşan Türk oyuncu, Palm Desert'ta madalyayı boynuna geçirirken bu etaptan Final Elemesine kalan beş oyuncudan biri oldu.

DİNLENMEDEN BİRİNCİ OLUP FİNALE KALDI

8-11 Mayıs tarihleri arasında, DP World Turu'nun Avrupa Swingi olarak adlandırılan bölümünün ilk etabı, Carya Golf Kulübü'nde oynanmıştı. 2016-2018 arasında yine bu sahada gerçekleşen üç Turkish Airlines Open'a amatör olarak katılan ve tecrübe edinen Leon, ABD'deki kolej dönemi sonrası farklı ülkelerde düzenlenen turlara katılırken son olarak Antalya'ya oldukça formda geldi. 30 ülkeden 156 oyuncu arasında önce cut'ı geçen 66 isim arasında yer alma başarısı gösteren Leon, muhteşem bir performans sergiledi; dört raund sonunda -7 ile haftayı tamamladı. Açıkalın, bu başarısıyla 16,531.79 Euro ödül çekinin yanı sıra Regnum Carya Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Fikret Öztürk'ün kendisine takdim ettiği "En İyi Yerli Oyuncu Ödülü"nü alır almaz aynı akşam yola çıktı. Başarılı oyuncu, önce 1.5 saatlik İstanbul uçuşu, sonrasında 15 saat süren Los Angeles seyahatini takiben 3.5 saatlik karayolu yolculuğu sonunda, neredeyse hiç dinlenemeden ayağının tozuyla sahaya çıktı.

10 BİN 202 OYUNCUDAN 530'U YOLA DEVAM EDİYOR

9 Nisan'da rekor 10,202 katılım ile başlayan Amerika Açık Ön Elemeleri, tüm profesyonellere açık olup handikabı 0.4 veya daha az olan amatörleri de kabul ediyor. ABD çapında 43 eyalet genelinde, Kanada ve Meksika da dahil olmak üzere 110 farklı sahada tek raund üzerinden oynanan ön elemeler, 16 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında tamamlanıyor. Bu etap sonunda başarılı olan 530 oyuncu, 13 farklı sahada oynanacak olan Amerika Açık Final Elemeleri'nde mücadele ediyor.

Amerika Açık bileti sunacak 36 çukurlu son viraj, 19 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde ABD'nin yanı sıra Japonya, İngiltere ve Kanada'da da dönülecek. Leon da, yine ABD, California'daki Valencia Country Club'ta 2 Haziran tarihinde sahaya çıkacak ve iki raund sonunda Amerika Açık bileti için mücadele edecek.

DEVLERİN ARASINDA YER ALMAK İÇİN SON 36 ÇUKUR

Bu sene 12-15 Haziran tarihleri arasında Oakmont Country Club'ta yapılacak, sezonun üçüncü majör buluşması için sahaya çıkacak 154 elit ismin yarıdan fazlası heyecan verici Final Elemeleri sonunda belirlenecek.

Amerika Açık tarihinde sadece iki isim; Ken Venturi (1964) ve Orville Moody (1969), ön eleme ve final elemesi sonunda Amerika Açık'ı kazandı. Gene Littler (1961), Julius Boros (1963), Jerry Pate (1976), Steve Jones (1996), Michael Campbell (2005) ve Lucas Glover (2009) ise direkt final elemesinden gelip kupayı havaya kaldırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Leon Açıkalın, Amerika Açık Final Elemesine Kaldı - Son Dakika

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