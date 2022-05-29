Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı

29.05.2022 20:45
Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı

Lexus ana sponsorluğunda gerçekleşen Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi 2'nci Ayak Engel Atlama Yarışmaları, 215 at ve binicinin katılımıyla birlikte bu spora ilgi duyan seçkin misafirleri ağırladı.

Lexus ana sponsorluğunda gerçekleşen Lexus- Kemer Country Club Bahar Ligi 2'nci Ayak Engel Atlama Yarışmaları, 215 at ve binicinin katılımıyla birlikte bu spora ilgi duyan seçkin misafirleri ağırladı.

Avrupa'nın en iyi atlı spor kulüplerinden biri olan Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde 7-8 Mayıs tarihlerinde ilk ayağı, 28-29 Mayıs'ta 2'nci ayağı gerçekleşen Lexus- Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmalarının Final ayağı ise 18-19 Haziran tarihlerinde koşulacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Türkiye Binicilik Federasyonu'na kayıtlı en iyi at ve binicilerin bir araya geldiği seyir zevki yüksek yarışmaların keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kulüp Ana Otopark girişi ve Atlı Spor Kulübü Ana Giriş alanlarında Lexus modelleri ile tanışarak  test sürüşü imkanı buldu. Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmaları 'nın medya sponsorluğunu Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, sağlık sponsorluğunu ise Hastane Derindere üstlendi.

2 Gün boyunca her gün 4 yarışmanın koşulduğu ve ilk ayağın final günü koşulan en önemli müsabalalardan biri olan Milli Takım Seçmeleri nin yapıldığı 140 cm BIG Tur Lexus Kupası'nın 1'incisi  Hasan Şentürk oldu. Milli takım seçmelerinin yapıldığı  1.40CM BIG Tur Lexus Kupası sonuçları şu şekilde;1. Hasan Şentürk2. Hüseyin Çakmak3. Hüsnü Dinç4. Sencer Horosan5. Ahmet Berk Başeğmez

Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı
Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı
Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı
Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı
YORUMLAR
500
Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti Tibet'in İlk Kapsamlı Gümrüksüz Serbest Bölgesi Kabul Teftişini Geçti Tibet'in İlk Kapsamlı Gümrüksüz Serbest Bölgesi Kabul Teftişini Geçti
Kaynak: DHA

Atlı Spor Kulübü, Kemer Country, Mayıs, Lexus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
18:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 20:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement