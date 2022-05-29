Lexus-Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama 2'nci ayak yarışmaları tamamlandı

Lexus ana sponsorluğunda gerçekleşen Lexus- Kemer Country Club Bahar Ligi 2'nci Ayak Engel Atlama Yarışmaları, 215 at ve binicinin katılımıyla birlikte bu spora ilgi duyan seçkin misafirleri ağırladı.

Avrupa'nın en iyi atlı spor kulüplerinden biri olan Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde 7-8 Mayıs tarihlerinde ilk ayağı, 28-29 Mayıs'ta 2'nci ayağı gerçekleşen Lexus- Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmalarının Final ayağı ise 18-19 Haziran tarihlerinde koşulacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Türkiye Binicilik Federasyonu'na kayıtlı en iyi at ve binicilerin bir araya geldiği seyir zevki yüksek yarışmaların keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kulüp Ana Otopark girişi ve Atlı Spor Kulübü Ana Giriş alanlarında Lexus modelleri ile tanışarak test sürüşü imkanı buldu. Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmaları 'nın medya sponsorluğunu Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, sağlık sponsorluğunu ise Hastane Derindere üstlendi.