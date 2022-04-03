Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle kapattı

03.04.2022 21:00
Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle kapattı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi normal sezon kapanış maçında Kuzeyboru'yu konuk etti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi normal sezon kapanış maçında Kuzeyboru'yu konuk etti. Liderliğini geçtiğimiz hafta garantileyen sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek Sultanlar Ligi normal sezonunu galibiyetle tamamlamış oldu.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi normal sezonunda son maçına Kuzeyboru karşısında çıktı. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı ve normal sezonu 24 galibiyetle ilk sırada tamamladı. Bu zaferle VakıfBank ligin ikinci yarısını kayıpsız tamamlarken; ligdeki galibiyet serisini 16 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini konuk ekip 25-22 aldı. İkinci sette güçlü bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-15'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. 3. sete 11-1'lik bir seri ile başlayan sarı-siyahlılar, 25-13'lük skorla setlerde öne geçti. Son seti de 25-21 alan VakıfBank karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank'ta Isabelle Haak 26 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 16, Tuğba Şenoğlu 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Chiaka Ogbogu'nun 9, Kübra Akman'ın 7 sayı kaydettiği karşılaşmada Zehra Güneş 4, Michelle Bartsch-Hackley ve Cansu Özbay ise 1'er sayı buldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Buna göre VakıfBank, play-off'ta ligi dördüncü sırada tamamlayan THY ile eşleşti. Sarı-siyahlılar 6 Nisan Çarşamba 19.00'da CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. VakıfBank ilk mücadelede rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Chiaka Ogbogu

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ivana Vanjak, Yasemin Yıldırım, Alesia Ryhkliuk, Annie Mitchem, Dikme Gönülkırmaz, Dilek Kılık (L), Simay Gazi, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut, Elif Boran

Setler: 22-25, 25-15, 25-13, 25-21

Süre: 92 dakika (25', 22', 21', 24') - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kahramankazan U-18'de hedef Türkiye şampiyonluğu Kahramankazan U-18'de hedef Türkiye şampiyonluğu

Türkiye Kupası, Tuğba Şenoğlu, Play Off, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle kapattı - Son Dakika


Son Dakika
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
19:28 Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu
19:18 Maç öncesi tepki çeken hareket! Şahıs Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehir meydanında gezdirdi
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:30 Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 21:06:25. #1.11#
SON DAKİKA: Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement