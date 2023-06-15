Lionel Messi, kariyerinin en erken golünü attı! Maç başlayalı sadece 79 saniye olmuştu

Arjantin ile Avustralya, Çin'in Workers Stadyumu'nda oynanan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadelede Lionel Messi attığı golle kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

KARİYERİNİN EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada hakem ilk düdüğü çaldıktan 79 saniye sonra Lionel Messi, rakibine enfes bir çalım atarak ceza sahası dışından kaleciyi avladı. Henüz maçın başında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, böylece kariyerinin en erken golüne imza attı.

Görüntü: CBS Sport

YENİ ADRESİ INTER MIAMI

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Lionel Messi, yeni sezonda ABD ekibi Inter Miami'nin formasını giyecek. Arjantinli yıldız, geçen sezon PSG formasıyla 41 maça çıkarken 21 gol ve 20 asistlik skor katkısı verdi.