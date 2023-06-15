Lionel Messi, kariyerinin en erken golünü attı! Maç başlayalı sadece 79 saniye olmuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Lionel Messi, kariyerinin en erken golünü attı! Maç başlayalı sadece 79 saniye olmuştu

15.06.2023 16:21

Arjantin ile Avustralya arasında oynanan maçta Lionel Messi, sadece 79 saniye sonra attığı golle kariyerinin en erken golüne imza attı. Ayrıca, Paris Saint-Germain'den ayrılan Messi, yeni sezonda ABD ekibi Inter Miami'nin formasını giyecek.

Arjantin ile Avustralya, Çin'in Workers Stadyumu'nda oynanan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadelede Lionel Messi attığı golle kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

KARİYERİNİN EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada hakem ilk düdüğü çaldıktan 79 saniye sonra Lionel Messi, rakibine enfes bir çalım atarak ceza sahası dışından kaleciyi avladı. Henüz maçın başında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, böylece kariyerinin en erken golüne imza attı.

Çin'de tarihe geçen kare! Lionel Messi kariyerinde bir ilke imza attı
Görüntü: CBS Sport

YENİ ADRESİ INTER MIAMI

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Lionel Messi, yeni sezonda ABD ekibi Inter Miami'nin formasını giyecek. Arjantinli yıldız, geçen sezon PSG formasıyla 41 maça çıkarken 21 gol ve 20 asistlik skor katkısı verdi.

YORUMLAR (1)
  • suna genç: 79 saniye nedir yahu 60 da saniye biter dakika başlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacak Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayacak

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi, kariyerinin en erken golünü attı! Maç başlayalı sadece 79 saniye olmuştu - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Türk askeri Kosova'nın kuzeyinde göreve başladı
17:03 Kosova ve Sırbistan savaşın eşiğine gelince Türkiye devreye girdi! Kuzey Mitroviça'da güvenliği "Mehmetçik" sağlayacak
16:31 Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda kadınlara cinsel saldırı ve cinayet! 91 metreden aşağıya attı
16:27 Almanya'da iki kadını taciz edip 91 metre yükseklikteki köprüden atan Amerikalı turist tutuklandı
16:27 İstanbul'da özel kolejin mezuniyet balosunda bir veli mekanı basarak çocukları darp etti
16:22 Mezuniyet balosu kötü bitti! "Kimse benim kızıma şaka yapamaz" diyen veli 2 çocuğu darp etti
16:22 Gülben Ergen, babasıyla ilgili yıllar sonra itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı: Ona kırgınım, bir resmimiz bile yok
16:19 Romalılardan kalma heykelcik silah bileme taşı çıktı
16:16 Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen baba itirafı: Ona kırgınım, bir resmimiz bile yok
16:16 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'deki Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı lanetledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 17:42:59. #1.13#
SON DAKİKA: Lionel Messi, kariyerinin en erken golünü attı! Maç başlayalı sadece 79 saniye olmuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement