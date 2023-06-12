Lionel Messi pasaport krizi yaşadı - Son Dakika
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Lionel Messi pasaport krizi yaşadı

12.06.2023 16:54

Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi, Arjantin ile Avustralya arasında Çin'de oynanacak milli maç öncesi pasaport krizi yaşadı. Arjantin ile Avustralya arasında oynanacak hazırlık maçı için Çin'e giden Messi, pasaportunda sorun çıkması nedeniyle ülkeye giremedi. Etrafını bir anda polisler saran Messi, saatlerce ayakta bekledi. Lionel Messi saatler sonra kendisine geçici vize çıkarılmasıyla birlikte ülkeye giriş yapabildi.

Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi, Arjantin ile Avustralya arasında Çin'de oynanacak milli maç öncesi pasaport krizi yaşadı.

SAATLERCE AYAKTA BEKLEDİ

Arjantin ile Avustralya arasında oynanacak hazırlık maçı için Çin'e giden Lionel Messi, pasaportunda sorun çıkması nedeniyle ülkeye giremedi. Etrafını bir anda polisler saran Messi, saatlerce ayakta bekledi.

GEÇİCİ VİZE ÇIKARILDI

Lionel Messi saatler sonra kendisine geçici vize çıkarılmasıyla birlikte ülkeye giriş yapabildi. Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde ABD ekibi Inter Miami ile anlaştığını açıklamıştı.

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Lionel Messi, Spor, Son Dakika

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