Liverpool Liderliğini Sürdürdü

İngiltere 1. Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 33. haftasında lider Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 1-0 yendi.
King Power Stadyumu'ndaki karşılaşmada Liverpool'un golünü 76. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.
79 puanla liderliğini sürdüren Liverpool, gelecek hafta Tottenham'ı yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
18 puanla 19. sırada yer alan Leicester City ise bu sonucun ardından küme düştü.
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