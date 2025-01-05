Liverpool - Manchester United: 2-2 Beraberlik

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Premier Lig'in 20. haftasında lider Liverpool evinde karşılaştığı Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Manchester, 52. dakikada Lisandro Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Hızlı cevap veren ev sahibi ekibi 59. dakikada Cody Gakpo ile eşitliği yakaladı. Liverpool, 70. dakikada Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçse de konuk takım 80. dakikada Amad Diallo ile skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Arne Slot'un öğrencileri 3 hafta sonra puan kaybederken, Ruben Amorim'in takımı ise 3 maç sonra puan aldı.

Liverpool 46 puanla liderliğini sürdürürken, Manchester United da 23 puanla 13. sıraya çıktı.

Premier Lig'de gelecek Liverpool, Nottingham Forest'a konuk olacak, Manchester United ise Southampton'u ağırlayacak. - İSTANBUL