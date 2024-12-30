Liverpool ve Atalanta Zirveyi Garantiledi - Son Dakika
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Liverpool ve Atalanta Zirveyi Garantiledi

Liverpool, West Ham'ı 5-0 yenerken; Atalanta 11 maçlık galibiyet serisini Lazio'ya karşı kaybetti.

30.12.2024 13:46
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Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Liverpool, Serie A'da ise Atalanta, yeni yıla zirvede girmeyi garantiledi.

Teknik direktör Arne Slot yönetiminde fırtına gibi esen Liverpool, ligin 19. haftasında West Ham United'a konuk oldu.

Liverpool, Luis Diaz, Cody Gakpo, Muhammed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Diogo Jota'nın attığı gollerle 5-0 galip geldi.

Performansıyla adından söz ettiren Liverpool'un yıldızı Salah, karşılaşmayı bir gol ve 2 asistle tamamladı. Mısırlı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 20 gol ve 17 asiste ulaştı.

Son şampiyon Manchester City ise kötü gidişata Leicester City deplasmanında son verdi. Ligdeki 4 maçlık galibiyet özlemini bitiren Josep Guardiola'nın öğrencileri, Savinho ve Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest ise deplasmanda Everton'ı 2-0 yenerek art arda 5. galibiyetini elde etti.

Ligde bir maçı eksik 45 puanlı lider Liverpool, rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu. Liverpool'un ardından Nottingham Forest 37, birer maçı eksik Arsenal 36 ve Chelsea 35, Manchester City ise 31 puanla sıralandı.

Lider Atalanta'nın 11 maçlık galibiyet serisi bitti

Lazio deplasmanında 1-1 berabere kalan Serie A lideri Atalanta'nın 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Atalanta, geçen sezon Hatayspor'da oynayan Fisayo Dele-Bashiru'nun golüyle öne geçen Lazio karşısında beraberlik golünü son dakikalarda kaydetti. Konuk takım, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo'nun şık pasıyla başlayan hücumda Marco Brescianini ile golü buldu ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Son şampiyon Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan fileleri havalandırdığı Cagliari deplasmanında 3-0 kazandı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 63. dakikada oyuna girdiği maçta Juventus, sahasında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışındaki Napoli, evinde Venezia'yı 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Milan ile milli oyuncu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma arasındaki karşılaşma ise 1-1 berabere tamamlandı. Zeki Çelik, mücadelenin ikinci devresinde oyuna dahil oldu.

Serie A'da 18 hafta sonunda Atalanta, 41 puan ve averajla Napoli'nin önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımı bir maçı eksik Inter 40, Lazio 35, bir maçı eksik Fiorentina ve ligin tek namağlup ekibi Juventus 32'şer puanla takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Liverpool ve Atalanta Zirveyi Garantiledi - Son Dakika

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