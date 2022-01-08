Üye Girişi
Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim! - Son Dakika

Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!

08.01.2022 12:00

Joachim Löw, şartlarının kabul edilmesi halinde Fenerbahçe'nin başına geçebileceğini söyledi. Alman basınına konuşan deneyimli teknik adam, "Görevi kabul etmem durumunda İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim. En büyük endişem; olası bir imaj kaybı" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe yönetiminin takımın başına getirmek istediği Joachim Löw, Alman medyasına konuştu. Sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını doğrulayan 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şartlarımı sundum. Ancak bu şartların kabul görmesi halinde görevi kabul edebilirim" dedi.

Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!

HAYALİM İSPANYA'DA ÇALIŞMAK

Hayalinin İspanya'da çalışmak olduğunu vurgulayan Löw, "Kafamdan geçen takımın profillerine Leipzig gibi proje kulüpleri uyuyor. En büyük endişem; olası bir imaj kaybı. Fenerbahçe'ye 'Evet' dediğim taktirde İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim ve olası bir başarısızlık imajımı zedeler" ifadelerini kullandı.

NE KADAR İSTEMİŞTİ?

2.5 yıllık sözleşme talep eden Alman çalıştırıcı, 4.5 milyon euro garanti ücret istedi.Transfer bütçesi için de en az 30-35 milyon euro gerektiğini sarı-lacivertli yönetime iletti.

Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!

PATRON LÖW OLACAK

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye sunduğu şartların başında futbolda tek sorumlu olmak yer alıyor. Ayrıca kendi scout ekibini getirmek istiyor. Alman çalıştırıcı, ilk 11 için de 5-6 takviye planlıyor.

YORUMLAR
500

Joachim Löv, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim! - Son Dakika Spor


Löw'den, Fenerbahçe'yi itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim! Löw'den, Fenerbahçe'yi itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!         
12:12
Yorgana sarıp kaçıracaklardı! Hatay'da genç kadın evinde darp edildi Yorgana sarıp kaçıracaklardı! Hatay'da genç kadın evinde darp edildi         
12:10
Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20

Son Dakika Haberleri
11:53 Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
11:50 Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı
11:45 TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:18 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 12:16:18. #1.13#
SON DAKİKA: Löw, Fenerbahçe'yi itiraf etti: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement