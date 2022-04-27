Lucia Bosetti Çukurova'da - Son Dakika
Üye Girişi

Lucia Bosetti Çukurova'da

27.04.2022 00:58
Lucia Bosetti Çukurova'da

Ünlü İtalyan smaçör Lucia Bosetti Çukurova'nın Sultanları arasına katıldı.

Ünlü İtalyan smaçör Lucia Bosetti Çukurova'nın Sultanları arasına katıldı.

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı flaş bir transfere imza attı. Sultanlar Ligi'ne çıkarak adından söz ettiren Çukurova Belediyesi SK, transfer sezonunda da ses getirecek işlere imza atmaya başladı. Turuncu-mavili takım, uluslararası üne sahip İtalyan milli takımı smaçörü Lucia Bosetti'ye imza attırdı.

İtalya milli takımı formasıyla Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan Bosetti, Bergamo formasıyla da Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupasını kaldırdı. 2014-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen 1.75 boyundaki 33 yaşındaki İtalyan yıldızın Çukurova Belediyesi SK'ya imza atması büyük bir transfer başarısı olarak nitelendirildi. - ADANA

YORUMLAR
500
Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı Gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye filesi balık ağından voleybol sahası yaptılar Gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye filesi balık ağından voleybol sahası yaptılar

Çukurova, voleybol, İtalyan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Lucia Bosetti Çukurova'da - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Lucia Bosetti Çukurova'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement