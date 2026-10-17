Lukaku, 3-0'lık Alanyaspor galibiyetinde ilk golüne ve takım desteğine sevindi

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, ilk golünü attığı için mutlu olduğunu ve tüm takımın kendisine çok güzel destek verdiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lukaku, "Öncelikle galibiyetten dolayı gerçekten çok mutlu olduğumu söyleyerek başlayayım. Bana göre takım olarak, kolektif anlamda bugün iyi bir oyun ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Hocamızın bizden istediği şeyleri yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunu yerine getirebilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk. İkinci yarıya başladığımızda da iki güzel gol bulduk. Almış olduğumuz galibiyet elbette ki özgüven kazanmak açısından önemliydi. Oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında da galibiyet elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İlk golüm için mutluyum"

İlk golünü attığı için mutluluğunu ifade eden tecrübeli golcü, "Mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Takım açısından da çok mutluyum. Takım için bana göre, takım adına güzel bir galibiyet elde ettik. Ben de aynı şekilde mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ben bu anlamda takım arkadaşlarıma, takıma, staffa herkese teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü herkes bu anlamda çok büyük destek gösteriyor bana. Önceki haftalarda, geçen haftalarda bana gösterilen destekten dolayı ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki devam edeceğiz, en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Ligde de en üst noktaya, en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Tabii ki maç maç ivmemizi arttırarak kazanmaya devam etmek niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.

"İlk 11'i her maç bekliyorum"

Sıradaki Slavia Prag ve Galatasaray maçlarıyla alakalı ilk 11 oynama beklentisinin sorulması üzerine Lukaku, her maç ilk 11 oynama beklentisinde olduğunu söyledi.

Son olarak önümüzdeki hafta ilk kez Galatasaray derbisi oynayacak olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Romelu Lukaku, "Ben öncelikle ilk oynayacağımız maça odaklıyım, o da oynayacağımız Slavia Prag maçı. Galatasaray maçını sonrasında düşüneceğiz. Söylemiş olduğum gibi ilk odaklanacağımız şey salı günü oynayacağımız maç, sonrasında Galatasaray'a odaklanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.