Lukaku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında 40. dakikada sezonun ilk gol sevincini yaşadı - Son Dakika
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Lukaku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında 40. dakikada sezonun ilk gol sevincini yaşadı

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Lukaku, Fenerbahçe\'nin Alanyaspor maçında 40. dakikada sezonun ilk gol sevincini yaşadı
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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor ile oynadığı maçta ilk golü Romelu Lukaku attı. Lukaku, 40. dakikada Levent Mercan'ın ortasında tek vuruşla bu sezon ilk golünü kaydetti ve 81. dakikada yerini Vedat Muriqi'e bıraktı.

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, bu sezonki ilk golünü Alanyaspor'a karşı attı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin ilk golü Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'dan geldi. Bu sezon 2. kez 11'de maça başlayan Lukaku, ligde toplam 7 maçta süre alırken ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 40. dakikasında Levent Mercan'ın sol kanattan sert ortasında ceza sahası içinde 33 yaşındaki futbolcu, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Romelu Lukaku, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Vedat Muriqi'e bıraktı.

Kaynak: İHA
Romelu LukakuVedat MuriqiAlanyasporFenerbahçeSporSon Dakika

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