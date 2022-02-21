Üye Girişi
Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı tamamlandı - Son Dakika

Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı tamamlandı

21.02.2022 14:07
Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Acıbadem Sports işbirliğinde düzenlenen Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı'nın yeni dönemdeki ilk eğitimi, 40 aday antrenörün katılımı ile 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Acıbadem Sports işbirliğinde düzenlenen Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı'nın yeni dönemdeki ilk eğitimi, 40 aday antrenörün katılımı ile 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitimci olarak TFF Antrenör Eğitimcisi Serkan Emre Sefa ve TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or'un görev aldığı program, 6 günlük eğitim ve 1 günlük bireysel değerlendirme şeklinde yürütüldü. Maç Analizi Antrenörü Dr. Yılmaz Yüksel ve Trabzonspor Atletik Performans Antrenörü Özerk Tufan ise konuk konuşmacı olarak katıldı.

Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün antrenör eğitiminde gerçekleştirdiği yenilenme dönemi kapsamında yürütülen programda adaylar kendilerine verilen ödevler çerçevesinde mikro grup çalışmaları yaparak her gün sunumlar gerçekleştirdi. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, temel antrenör eğitim programlarının yanında günümüz futbolunda büyük önem kazanan ihtisas eğitimlerine de titizlikle eğildiklerini, bu kapsamda her yönden geliştirilen Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Çetin, aday antrenörlerin katılımcı yaklaşımlarıyla programa zenginlik kattığını belirtti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı tamamlandı Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı tamamlandı Yayın ihalesi için firmalar 2'nci tekliflerini iletti Yayın ihalesi için firmalar 2'nci tekliflerini iletti

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Serkan Emre, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı tamamlandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
13:58 Ukrayna topraklarından havan topu saldırısı: Rusya tarafında sınır devriye karakolu yerle bir oldu!
13:56 Arda Turan, Fatih Terim'le güldüğü fotoğrafı paylaştı! Taraftar esti gürledi
13:48 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?
13:41 "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:14:26. #1.12#
SON DAKİKA: Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement