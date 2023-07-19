Maç sonu hakemi döverek öldürmeye çalışan futbolcu üç gün sonra ölü bulundu - Son Dakika
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Maç sonu hakemi döverek öldürmeye çalışan futbolcu üç gün sonra ölü bulundu

19.07.2023 17:09

Buenos Aires'teki amatör bir futbol liginden bir oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu bir maç sırasında hakeme yönelik şiddetli saldırıdan dolayı kasten adam öldürmeye teşebbüsle suçlandıktan kısa bir süre sonra başına ateş edilmiş halde ölü bulundu. Buenos Aires polisi Salı günü yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Williams Alexander Tapón'un cesedinin, Arjantin başkentinin güneyindeki bir banliyödeki evine birkaç blok mesafedeki bir tren istasyonunun yakınında bulunduğunu söyledi. Tapón, Pazartesi günü hakem Cristian Ariel Paniagua'ya yapılan brutal saldırının bir videosu sosyal medyada viral olduğunda beklenmedik bir ün kazandı. Olay, Tapón'un takımı olan La Cortada ve El Rejunte arasında bir amatör turnuvada oynanan futbol maçı sırasında gerçekleşti. Oyuncu, hakemi bir yumrukla yere serdi ve yere düştüğünde ona başına tekme attı, bu da onu bilinçsiz hale getirdi. Hakem, Avellaneda banliyösündeki hastaneye kaldırıldı. Mağdurun bir şikayet dosyası oluşturmasının ardından Avellaneda savcıları, Tapón'u 'bir spor etkinliği bağlamında önceden tasarlanmış ağırlaştırılmış kasten adam öldürme teşebbüsü' suçlamasıyla suçladı. Savcılık belgelerine göre bu suç, 10 ila 15 yıl arasında hapis cezasını gerektiriyor.

Buenos Aires'teki amatör bir futbol liginden bir oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu bir maç sırasında hakeme yönelik şiddetli saldırıdan dolayı kasten adam öldürmeye teşebbüsle suçlandıktan kısa bir süre sonra başına ateş edilmiş halde ölü bulundu.

Maç sonu hakemi döverek öldürmeye çalışan futbolcu üç gün sonra ölü bulundu

Buenos Aires polisi Salı günü yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Williams Alexander Tapón'un cesedinin, Arjantin başkentinin güneyindeki bir banliyödeki evine birkaç blok mesafedeki bir tren istasyonunun yakınında bulunduğunu söyledi.

Maç sonu hakemi döverek öldürmeye çalışan futbolcu üç gün sonra ölü bulundu

Tapón, Pazartesi günü hakem Cristian Ariel Paniagua'ya yapılan brutal saldırının bir videosu sosyal medyada viral olduğunda beklenmedik bir ün kazandı. Olay, Tapón'un takımı olan La Cortada ve El Rejunte arasında bir amatör turnuvada oynanan futbol maçı sırasında gerçekleşti.

Oyuncu, hakemi bir yumrukla yere serdi ve yere düştüğünde ona başına tekme attı, bu da onu bilinçsiz hale getirdi. Hakem, Avellaneda banliyösündeki hastaneye kaldırıldı.

Mağdurun bir şikayet dosyası oluşturmasının ardından Avellaneda savcıları, Tapón'u "bir spor etkinliği bağlamında önceden tasarlanmış ağırlaştırılmış kasten adam öldürme teşebbüsü" suçlamasıyla suçladı. Savcılık belgelerine göre bu suç, 10 ila 15 yıl arasında hapis cezasını gerektiriyor.

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Dünya, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonu hakemi döverek öldürmeye çalışan futbolcu üç gün sonra ölü bulundu - Son Dakika


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