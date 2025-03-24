Macaristan'ın teknik direktörü A Milli Takımımızı öve öve bitiremedi - Son Dakika
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Macaristan'ın teknik direktörü A Milli Takımımızı öve öve bitiremedi

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Türkiye'ye 3-0 yenilen Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi, yenilgiyi hak ettiklerini belirtti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rossi, ''Eleştiri yaparken her zaman rakibimizin gücü ve yeteneğine de bakın. Türk Milli Takımı çok iyi bir takım. Türk Milli Takımı en üst düzey takımlardan biri. Çok iyi bir kaliteye sahip'' dedi.

24.03.2025 10:07
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UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI EN ÜST DÜZEY TAKIMLARDAN BİRİ"

Mücadelenin ardından konuşan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, A Milli Takımımızı öve öve bitiremedi. Yenilgiyi hak ettik diyen Rossi, "Konsantrasyonumuz hiç yoktu, bu kabul edilemez. Yenilgiyi hak ettik. Aramızda gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Dört defansla oynadık, teknik direktör olarak her sorumluluğu alıyorum. B Ligi'ne düşmemek için elimizden geleni yaptık. Maalesef bazı oyuncularımızı oynatamadık. İstanbul'da da aynı sorunları yaşadık. Bu şartlarda Türkiye'ye iki kez yenildik. Farklı taktikler ortaya koymaya çalıştık ama bazı konularda istediklerimizi maalesef yapamadık. Eleştiri yaparken her zaman rakibimizin gücü ve yeteneğine de bakın. Türk Milli Takımı çok iyi bir takım. Türk Milli Takımı en üst düzey takımlardan biri. Çok iyi bir kaliteye sahip. Sadece oyuncuları da değil teknik direktörü de çok iyi" dedi.

"YEDEK BİR BİLET ANLAMI TAŞIYOR"

Rossi, bir gazetecinin "B Ligi'nde oynamak Avrupa Şampiyonası'na yedek bilet almak için avantaj olabilir mi?" sorusuna ise "Evet, UEFA Uluslar Ligi de çok önemli, yedek bir bilet anlamı taşıyor. UEFA Uluslar Ligi Türkiye ile oynadığımız maçlara kadar kimine göre önemli değildi ama kaybettiğimizde bir anda önemli hale geliyor. Bu eleştirileri yapanlar iyi niyetli değil. B Ligi'nde o kadar güçlü takımlar karşısında oynamayacağız ama A Ligi'nde çok güçlü takımlarla karşılaştık. Türkiye'ye karşı play-off'ta iki yenilgi aldık, bu performansımıza ve içinde bulunduğumuz şartlara göre anlaşılabilir bir şey" şeklinde yanıt verdi.

Macaristan\'ın teknik direktörü A Milli Takımımızı öve öve bitiremedi

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Son Dakika Spor Macaristan'ın teknik direktörü A Milli Takımımızı öve öve bitiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • HÜSEYİN DALCI:
    Bu arkadaş tecavüzcü Coşkunun kardeşi olabilir mi acaba ? 37 3 Yanıtla
  • 606060Sy:
    Kim gelirse gelsin doğru sistem hakedene verilen hakkaniyetli forma düzgün bir oyun planı ile yenemeye eğimiz takım yoktur ... 7 3 Yanıtla
  • Sadam Güler:
    İlk baktığımda FUTBOL VE ÇOŞKUN ABE 8 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    bizim coşkun dimi buya bunun mikmeside pis olur. dikkat ederlerse iyi olur. 0 0 Yanıtla
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