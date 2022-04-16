Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı - Son Dakika
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Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı

16.04.2022 21:18
Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı

Fenerbahçe-Göztepe maçında sarı-lacivertli Dimitris Pelkas sakatlanarak gözyaşları içerisinde sahayı terk etti. Yunan futbolcu, taraftarın alkışları eşliğinde kenara geldi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Dimitris Pelkas, sakatlanarak oyundan çıktı.

Maça devam edemedi! Fenerbahçe'nin yıldızı hüngür hüngür ağlayarak sahayı terk etti
Görüntü: Beinsports

TARAFTARDAN PELKAS'A BÜYÜK DESTEK

Sakatlığı sonrası bir süre daha kendini deneyen ancak oynayamayacağını anlayınca kendisini yere bırakan Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Taraftarın büyük desteğiyle saha kenarına gelen Yunan futbolcu, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

Maça devam edemedi! Fenerbahçe'nin yıldızı hüngür hüngür ağlayarak sahayı terk etti
Görüntü: Beinsports
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Son Dakika Spor Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı - Son Dakika


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