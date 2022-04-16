Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Dimitris Pelkas, sakatlanarak oyundan çıktı.
Sakatlığı sonrası bir süre daha kendini deneyen ancak oynayamayacağını anlayınca kendisini yere bırakan Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Taraftarın büyük desteğiyle saha kenarına gelen Yunan futbolcu, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.
Son Dakika › Spor › Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı - Son Dakika