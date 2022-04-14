Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı

14.04.2022 10:02
Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kızılcabölükspor deplasmanda karşılaştığı Hacettepespor maçında 1-0 galip geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kızılcabölükspor deplasmanda karşılaştığı Hacettepespor maçında 1-0 galip geldi. Hakem maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, 34. hafta maçı için düşme hattında bulunan Ankara takımı olan Hacettepespor'la deplasmanda Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda karşılaştı. Kritik maçta ilk yarı çekişmeli geçerken her an gibi bir gol olmadı. Maçın ikinci yarısında ise birçok oyuncu değişiklikleri gerçekleşirken, Kızılcabölükspor 69. dakikada İdris Fuat'ın golü ile 1-0 öne geçti. Sahada oyuncular arasında gerginlikler başladı. Maçta sarı kartlarda ardı ardına geldi. Hakem Barkın Kara'nın maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla, Hacettepespor oyuncuları, Kızılcabölükspor kalecisi Amaç Ulaş Bayram'ın üstüne koşmaya başladı. Futbolcuların koşmasıyla beraber kavga çıktı. Kızılcabölükspor oyuncularına saldıran Hacettepespor futbolcuları, takımı soyunma odasına kadar saldırdı. Görevlilerin araya girmesiyle birlikte futbolcular güçlükle ayrıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken taraftarlar, "Burası Ankara buradan çıkış yok" ve "Vur, vur, vur" ve şeklinde bağırmalarla birlikte yuhalama sesleri yükseldi. Takım arasında ki kavga ayrılmak üzereyken Hacettepespor yetkilisi de, "Soytarılar, Allah'ın köylüleri, Hacettepe kim Kızılcabölük kim" sözleriyle bağırdı.

"Futbol sahasını savaş alanına çevirenleri lanetliyoruz"

Maçta çıkan kavgayı kınadıkları belirten, Kızılcabölükspor Kulübü tarafından yayınlanan açıklama şöyle: "Müsabaka sonunda mağlubiyeti hazmedemeyen Hacettepespor teknik heyeti ve futbolcuları, başta kalesini başarıyla savunan kalecimiz Amaç Ulaş olmak üzere teknik heyet ve oyuncularımıza soyunma odası içerisine kadar girerek saldırdılar. Bir Hacettepespor yetkilisinin videoda görüldüğü üzere; 'Soytarılar, Allah'ın köylüleri, Hacettepe kim Kızılcabölük kim' diyerek aşağılama gayreti karakterini ortaya koymaktadır. Kendisine Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözünü hatırlatıyor, futbol sahasını savaş alanına çevirenleri lanetliyoruz." - DENİZLİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı
Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı
Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı
Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı
Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı
Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı

YORUMLAR
500
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı Kızılcabölükspor'dan hemşehri hakem tepkisi; 'Türk futbolu bu hakemlerle ilerleyemez' Kızılcabölükspor'dan hemşehri hakem tepkisi; 'Türk futbolu bu hakemlerle ilerleyemez'

Türkiye Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Hacettepespor, kavga, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
12:11 Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor: Beni rehin alıp 3 gün boyunca cinsel istismarda bulundu
09:00 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi!
08:59 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?
08:56 ABD polisinin ırkçı şiddeti son bulmuyor! Siyahi bir genç başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:09:27. #1.13#
SON DAKİKA: Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement