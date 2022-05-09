Madrid derbisini Atletico Madrid kazandı - Son Dakika
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Madrid derbisini Atletico Madrid kazandı

09.05.2022 00:01
Madrid derbisini Atletico Madrid kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında oynanan Madrid derbisini, Real Madrid'i 1-0 yenen Atletico Madrid kazandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında oynanan Madrid derbisini, Real Madrid'i 1-0 yenen Atletico Madrid kazandı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçı, 40. dakikada Yannick Carrasco'nun penaltıdan attığı golle kazandı.

La Liga'da geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, kaleci Thibaut Courtois ile Dani Carvajal, Federico Valverde, Luka Modric, Karim Benzema, Vinicius gibi önemli futbolcuları yedek bıraktı.

İtalyan teknik adam, Modric, Valverde ve Vinicius'u ikinci yarının ortalarında oyuna alsa da mağlubiyete engel olamadı.

Real Madrid prestij olarak önem taşıyan maçta aldığı yenilgiyle 81 puanda kalırken, 4. sıradaki Atletico Madrid ise puanını 64'e çıkardı.

Atletico, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Real Betis'in (58) 6 puan önünde yer alarak, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma hedefine çok yaklaştı.

Derbide sportmenlik tartışması

Diğer yandan derbi karşılaşmasında futboldan daha çok sportmenlik ve kulüpler arası rekabet tartışması öne çıktı.

İspanya'da herhangi bir zorunluluğu olmadan sportmenlik ve futbolda dostluk adına, şampiyon olan takımın, ligde karşılaştığı takımın futbolcuları tarafından sahaya çıkışta alkışlanması geleneği Madrid derbisinde olmadı.

Atletico Madrid Kulübü, futbolcularının sahaya çıkarken karşılıklı sıraya geçerek Real Madrid takımını alkışlamasının "taraftarlarını küçük düşüreceğini" belirterek, bunu yapmayacağını yazılı olarak açıkladı.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de "Real Madrid'e büyük bir saygı gösteriyorum ama taraftarımıza daha fazla" diyerek, kulübün kararına destek verdi.

La Liga tarihinde geçmişte, iki ezeli rakip Barcelona ve Real Madrid'de de benzer olaylar yaşanırken, Atletico'nun aldığı karar bu tartışmaları bir kez daha gündeme getirerek, İspanyol basınında ve sosyal medyada polemik konusu oldu.

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Atletico Madrid, Real Madrid, La Liga, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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