Magic Hands U18 Şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Magic Hands U18 Şampiyon oldu

Magic Hands U18 Şampiyon oldu

Magic Hands Spor Kulübü, Ankara U18 2. Küme Ligi'nde namağlup şampiyon olup üç kupa kazandı.

02.05.2025 17:28
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Ankara Altyapı U18 2. Küme Ligi'nde Magic Hands Spor Kulübü şampiyon olarak bitirirken, 3 takımıyla da dereceye girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Ankara Altyapı U18 2. Küme Ligi'nde Magic Hands Spor Kulübü şampiyon oldu. Farklı yaş gruplarından oyuncularla mücadele eden kulüp, aynı ligde üç takımıyla dereceye girerek sezonu üç kupayla tamamladı.

Namağlup şampiyonluk

2009 doğumlu sporculardan oluşan Magic Hands, tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Kulübün 2008 doğumlu sporcuları ise sezonu ikinci sırada tamamladı. Kulübün üçüncü temsilcisi olan Ankara Magic Hands ise üçüncü oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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