Malatya'da 3 Bant Bilardo Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Malatya'da 3 Bant Bilardo Şampiyonası Heyecanı

Malatya\'da 3 Bant Bilardo Şampiyonası Heyecanı

Yeşilyurt Belediyesi ve Bilardo İl Temsilciliği'nin düzenlediği 3 Bant Bilardo Şampiyonası, 88 sporcunun katılımıyla Malatya'da büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuvanın finalinde başarılı sporculara ödüller verildi.

03.02.2025 13:02  Güncelleme: 13:04
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Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Bilardo İl Temsilciliği'nin işbirliğiyle düzenlenen 3 Bant Bilardo Şampiyonası, Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bilardo Salonu'nda büyük bir heyecana sahne oldu. 88 sporcunun katıldığı turnuvanın final maçları izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Dört gün süren çekişmeli müsabakalarda, sporcunun zekası ve strateji gerektiren hamleleri göz doldurdu. Turnuvanın sonunda, birinci Aykut Ertunç, ikinci Erkan Aktı, üçüncü Erkan Elbir ve dördüncü Yalçın Geneş oldu. Dereceye giren sporcular, toplam 36 bin TL para ödülü ile birlikte kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Ödül törenine katılan Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür etti. Aslan, "Malatya Bilardo İl Temsilciliğiyle birlikte düzenlediğimiz bu etkinlik, Yeşilyurt Belediyesi olarak sporun yaygınlaşması için attığımız önemli adımlardan birisidir. Sporun her branşını teşvik etmek amacıyla böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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