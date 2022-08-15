Görme engelliler satranç müsabakaları yapıldı - Son Dakika
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Görme engelliler satranç müsabakaları yapıldı

15.08.2022 11:55
Görme engelliler satranç müsabakaları yapıldı

Malatya'da Görme Engelliler Satranç İl Seçmesi müsabakaları yapıldı.

Malatya'da Görme Engelliler Satranç İl Seçmesi müsabakaları yapıldı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Malatya Merkez Yüzme Havuzu Satranç Salonun'da Görme Engelliler Satranç İl Seçmesi müsabakaları yapıldı. Toplam 20 görme engelli sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, iki gün süren Görme Engelliler Satranç İl Seçmesi müsabakalarında dereceye girenlerin bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde ettiklerine belirtti. Görme engellilerin azimlerinin öneminden söz eden Toy, "Hayat bizim içimizde, biz hayatın içindeyiz. Engel değil destek olun" sözünün önemini vurguladı. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Malatya Merkez, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme engelliler satranç müsabakaları yapıldı - Son Dakika

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