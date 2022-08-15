Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, iki gün süren Görme Engelliler Satranç İl Seçmesi müsabakalarında dereceye girenlerin bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde ettiklerine belirtti. Görme engellilerin azimlerinin öneminden söz eden Toy, "Hayat bizim içimizde, biz hayatın içindeyiz. Engel değil destek olun" sözünün önemini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Görme engelliler satranç müsabakaları yapıldı - Son Dakika

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